«Авито» о планах россиян совместить путешествие с удаленкой в 2026 году

Согласно опросу* сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Работа», практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 г.: 11% уже выбрали направление, а 38% пока изучают варианты. Чаще других такой способ совместить дела с отдыхом рассматривают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и от 25 до 34 лет (53%). Среди профессий в лидерах сотрудники маркетинга и PR (73%), топ-менеджеры (68%), дизайнеры и проектировщики (66%), специалисты службы поддержки (65%) и ИТ-специалисты (64%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самым желанным направлением для такой поездки опрошенные называли южные регионы: 45%** хотели бы поехать в Сочи, Краснодар, Крым и другие направления этой части страны, 17% привлекает Кавказ, 13% — Сибирь и Дальний Восток, 12% — Центральная Россия, 6% — северные регионы. Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39%** хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин), 31% выбрали бы маленький город с уютными кафе, по 29% опрошенных предпочли бы дом в горах с камином или в деревню с чистым воздухом. Последний вариант чаще выбирали мужчины (31% против 27% у женщин). Для 18% важно чувствовать ритм большого города с активным движением и множеством событий.

«Интерес к форматам удаленной занятости продолжает расти. По данным «Авито Работы», осенью 2025 г. соискательская активность на вакансиях с возможностью работать удаленно выросла на 55% год к году. Особенно заметно это в профессиях, которые традиционно легче всего «перенести» в онлайн: логисты показали рост откликов на 116%, маркетологи — на 107%, SMM-специалисты — на 79%. Мы видим, что удаленный формат работы превращается не просто в удобный режим, а в полноценный элемент образа жизни. И работодатели, которые готовы предложить гибкость, становятся особенно привлекательными для специалистов», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Большинство (53%) планирует провести в поездке несколько недель, 23% — отправиться в короткое путешествие до недели, 16% — на один-два месяца, а 8% — на весь холодный сезон. «Зимовки» популярнее всего среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет (11%). В среднем россияне, которые хотят совмещать путешествие и удаленную работу в 2026 г., готовы потратить на такую поездку 71 тыс. руб., а четверть из них — свыше 100 тыс. руб. 40% работающих респондентов планируют остановиться в отеле или гостинице, 22% — снять квартиру или дом на долгий срок, 16% отдают предпочтение посуточным квартирам, 10% — краткосрочной аренде загородных домов, 13% хотят пожить это время у друзей или родственников.

* онлайн-опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян проходил в ноябре 2025 г.

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%