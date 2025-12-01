CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Московская биржа внедряет сервис промежуточных выплат по сделкам адресного репо

8 декабря 2025 г. участникам торгов и их клиентам станет доступен сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с центральным контрагентом (ЦК). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

В рамках нового сервиса стороны сделки смогут самостоятельно определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке, а также предоставит возможность реинвестирования средств до момента расчетов по второй части сделки. Минимальная периодичность промежуточной выплаты – один день.

На текущий момент процентные выплаты (доход) по сделке выплачиваются при заключении второй части сделки репо.

Сервис промежуточной выплаты процентов будет доступен в адресных сделках репо с ЦК с расчетами в российских рублях и китайских юанях.

Операции на рынке репо позволяют профессиональным участникам рынка и их клиентам использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у самого широкого круга контрагентов на период от одного дня до одного года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

У россиян похитили за год более 1,5 миллиардов с помощью легального приложения Android

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще