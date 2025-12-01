CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко сформировал единую систему коммуникаций с помощью «МТС Линк»

Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, головное нейрохирургическое учреждение России, интегрировал в свою инфраструктуру платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». С ее помощью в Центре проводят вебинары, онлайн-совещания и консилиумы. Для рабочей переписки внедрен мессенджер «МТС Линк Чаты». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Внедрение «МТС Линк» позволило НМИЦ нейрохирургии полностью отказаться от зарубежных сервисов для онлайн-коммуникаций. Решение развернуто на собственном сервере НМИЦ: организация работает с конфиденциальной информацией пациентов, поэтому для нее критически важно полностью контролировать хранение и передачу данных. Безопасность коммуникаций повышается благодаря логированию действий пользователей. Эта возможность доступна благодаря интеграции платформы с SIEM-системами.

Корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» используется в Центре для рабочей переписки. Сервис обеспечивает защищенный канал общения и полный контроль над доступом к информации. Функциональность «Команды» позволяет структурировать общение и разграничить цифровые пространства разных подразделений.

«НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко применяет современные технологии и методики для оказания максимально качественной медицинской помощи на всех этапах — от первичного обращения до восстановления после хирургического вмешательства. Выстраивание рабочих процессов и экспертного взаимодействия на единой платформе позволяет создать целостную цифровую среду — с четкими каналами связи, прозрачной координацией и удобными инструментами для обучения и совместной работы. Центр получает возможность оперативно привлекать специалистов к совместной работе, делиться опытом и расширять доступ к высокотехнологичной помощи», — отметил директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

