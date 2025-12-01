CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Распаковка 2025»: «Яндекс Музыка» подвела персональные итоги года для слушателей и артистов

Сервис «Яндекс Музыка» впервые запустил интерактивную механику — подписчики «Плюса» смогут сами выбрать, каким артистом, треком, подкастом или концертом поделиться с друзьями. А топ-фанаты получат личные видеообращения от любимых артистов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

1 декабря 2025 г. в стриминге стартовала «Распаковка 2025» — ежегодные итоги года, в которых слушатели исследуют самые разные грани своего персонального музыкального мира и узнают, какие треки и артисты вдохновляли их весь год.

Подписчики «Плюса» уже могут распаковать свои персональные итоги года: узнать сколько времени они провели с сервисом, с какого трека начался год, какие артисты звучали чаще всего, какие композиции пополнили их «Коллекцию», и какой виртуальный персонаж отражает их стиль прослушивания в 2025 г. Пользователи также увидят личные видеопоздравления от артистов, вспомнят, какие концерты посетили в 2025 г., и получат рекомендации по событиям, которые точно нельзя пропустить в 2026 г.

Впервые слушателям доступна интерактивная механика: «Яндекс Музыка» покажет топ-5 артистов, треков, подкастов и концертов, а пользователи смогут выбрать, какими именно поделиться с друзьями и близкими.

Годовая статистика также представлена на страницах артистов — в них и слушатели, и исполнители смогут узнать, сколько дней фанаты слушали музыку артиста, и изучать аналитику: количество прослушиваний, пресейвов, донатов и наиболее популярные треки. Итоги года также появились на страницах подкастов.

В дополнение к персональной статистике пользователей ждет плейлист «Мой 2025» с самыми прослушиваемыми треками. А погрузиться в них всего за одну минуту можно будет, послушав трейлер своего года.

