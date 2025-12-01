CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сеть магазинов косметики «Подружка» подключается к сервису самовывоза Wildberries

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) подключила к сервису самовывоза Click&Collect сеть магазинов косметики «Подружка». Товары бьюти-ритейлера уже можно заказать на Wildberries и забрать их в ближайшем фирменном магазине. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

К сервису уже подключено 256 магазинов «Подружка» во всех регионах присутствия сети, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Уфа, Тула, Челябинск и другие населенные пункты. Уже в декабре 2025 г. планируется расширение сервиса на все точки самовывоза ритейлера, что позволит охватить еще больше регионов и сделать сервис C&C доступным для миллионов покупателей.

На старте запуска на онлайн-витрине Wildberries уже представлено более 15 тыс. оригинальных товаров из ассортимента сети «Подружка»: парфюмерия, декоративная и уходовая косметика, товары для волос, аксессуары и товары для дома.

Воспользоваться сервисом самовывоза можно на сайте и в приложении Wildberries. При оформлении заказа отобразится специальная карта, где можно выбрать удобный для самовывоза магазин сети «Подружка». В среднем заказ собирается за 20 минут, и клиенты могут забрать его сразу в день оформления. Товар хранится в магазине до пяти дней.

«Рынок красоты растет уверенными темпами, и Wildberries активно вкладывается в развитие этого направления в том числе путем сотрудничества с крупными и узнаваемыми брендами. «Подружка» присоединяется к числу крупных партнеров, которые ценят наш омниканальный подход и скорость внедрения цифровых инструментов в традиционные офлайн-форматы. Вместе мы расширяем доступность сегмента косметических средств и уходовых товаров в формате Click&Collect по всей стране», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Сервис самовывоза от Wildberries, запущенный в конце 2024 г., позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в магазинах партнеров. Несмотря на то, что модель еще молодая, она уже демонстрирует свою эффективность: ежемесячный рост числа продавцов составляет 78%, а покупателей — 66%.

