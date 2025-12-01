«Яндекс» запустил в Казани роботизированную доставку

На улицах Казани появились первые роботы-доставщики «Яндекса». Они доставляют заказы «Яндекс Лавки» в центре города, в Вахитовском районе — выбрать доставку роботом можно в приложении сервиса. В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов: «Яндекс» развивает этот проект вместе с Минцифры Республики Татарстан и исполнительным комитетом Казани. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Роботы-доставщики уже работают в дарксторе «Лавки» на Спартаковской улице. В декабре 2025 г. возможность заказать доставку роботом появится и у тех, кто проживает в окрестностях улицы Маяковского. За 2026 г. «Яндекс» планирует довести количество казанских дарксторов с роботизированной доставкой до 30. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для «Еды» и «Доставки».

Казанские роботы-доставщики — новейшей модели: они относятся к четвертому поколению, которое «Яндекс» представил в конце октября 2025 г. У них новый лидар, позволяющий роботу видеть мир во всех деталях, более мощный вычислительный блок и новая подвеска — благодаря ей повысилась проходимость. Кроме того, это первые роботы «Яндекса», которые будут выпускаться серийно. К концу 2027 г. компания намерена произвести в общей сложности 20 тыс, доставщиков нового поколения.

Роботы-доставщики способны работать в любую погоду, в том числе в туман, дождь и снегопад. Лидар позволяет им видеть на 100 метров вокруг и распознавать свое окружение — в том числе дорожные знаки и разметку. Роботы передвигаются по тротуарам со скоростью пешехода — в среднем 4 км/ч, а автомобильные дороги пересекают только по «зебре», дождавшись разрешающего сигнала светофора. У каждого робота есть светящийся красный флажок — с ним он еще заметнее для водителей и пешеходов.

Объем отсека — 61 литр; роботы способен перевозить до 25 кг груза. У новых роботов отсек можно разделить перегородкой — так они могут доставить два заказа за один рейс. На одном заряде робот проезжает до 70 км.

Первые роботы-доставщики «Яндекса» начали ездить по Москве в 2019 г. Сейчас, кроме Казани, их можно встретить в 21 районе столицы, в Иннополисе, в Санкт-Петербурге и его пригороде Мурино. В 2025 г. роботы выполнили более 250 тыс. доставок для «Яндекса» и его партнеров.