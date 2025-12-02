ИИ сформировал «НейроСборную» «К2Тех» из лучших игроков Winline МФЛ

ИТ-компания «К2Тех», технологический партнер «Winline Медийной футбольной лиги», представила первую в России символическую футбольную сборную, полностью сформированную искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Алгоритмы проанализировали данные 128 матчей и сотни тысяч игровых событий матчей МФЛ, оценив более 400 игроков по десяткам ключевых параметров — от точности передач и эффективности в единоборствах до их медийной активности. Рейтинговая система прошла путь от экспертной оценки до алгоритмического ранжирования на базе подробной статистики по каждому футболисту. В результате нейросеть не только составила объективный рейтинг, но и определила оптимальный состав «НейроСборной» сезона 2025 г., включив в него ключевых игроков и тренера с наивысшими показателями.

Вся аналитика была подготовлена с использованием вычислительных мощностей ПАК-AI от ИИ-интегратора полного цикла «К2 НейроТех» (входит в состав «К2Тех»).

Игроки, вошедшие в символическую команду по версии ИИ: вратарь Евгений Помазан («ФК 10»); защитники Алексей Герасимов («СиндЕкат»), Руслан Имаев («Амкал»), Денис Гудаев («ФК 10»); полузащитники Данил Кленкин («ФК 10»), Артур Рябокобыленко («Амкал»), Илья Скоропупов («ФК 10»), Василий Маврин («Амкал»), Андрей Шерешков («ФК 10»), Ренат Гайнуллин («LIT ENERGY»/«ФК 10»); нападающий Артем Юсупов («СиндЕкат»); тренер Денис Лактионов («ФК 10»).

В качестве награды каждый номинант получил персональную карточку с годовой статистикой. Карточка детализирует вклад игрока, отображая не только общий рейтинг, но и показатели по ключевым для позиции категориям: например, перехваты и выносы для защитников, голевые передачи и ключевые пасы для полузащитников, количество «сухих» матчей и сейвов для вратарей.

«Когда мы обсуждали эту сборную, был момент сомнений: а вдруг выбор искусственного интеллекта разойдется с экспертным видением? Но итоговый состав сборной убедителен. Здесь действительно лучшие из лучших, и не возникает желания кого-то оспорить. Это и есть будущее спортивной аналитики: когда интуиция профессионала и точность машинных расчетов сходятся в одной точке», — Николай Осипов, президент «Winline Медийной футбольной лиги».

«"НейроСборная" "К2Тех" — это доказательство высочайшего мастерства игроков и тренера, выраженное на языке цифр. Нашей задачей было перевести субъективное понятие «лучший» в объективную формулу. Именно поэтому мы создали "открытый" рейтинг, где ценность игрока рассчитывается на основе сотен его конкретных действий на поле. Это наглядно показывает, что технологии могут и должны задавать стандарты объективного признания спортивных достижений», — Виктория Сатаева, руководитель группы стратегического развития брендов «К2Тех».