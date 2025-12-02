CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Лаборатория Касперского» запустила онлайн-проект про профессии в кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» представляет новый онлайн-проект «Карта профессий в ИБ». Его цель — помочь техническим специалистам разобраться в многообразии ролей в сфере кибербезопасности и навыках, необходимых для успешной карьеры. На портале можно узнать о ключевых направлениях в области информационной безопасности, а также пройти короткий тест по этой теме. Проект может быть полезен как начинающим специалистам, так и опытным профессионалам, которые хотят попробовать себя в новой области или углубить знания, а также организациям, желающим повысить уровень подготовки сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Разобраться в ИБ-ролях и необходимых навыках пользователям помогут кибергерои. Каждый из них воплощает одно из ключевых направлений в сфере кибербезопасности: киберразведка, мониторинг ИБ, оценка защищенности, исследования ИБ, сетевая безопасность, анализ вредоносного ПО.

На портале можно пройти базовый тест в соответствии со своим уровнем знаний в области информационной безопасности и терминологии. Это может быть полезно в том числе тем, кто желает начать карьеру в кибербезопасности. Результат может стать подсказкой: какие направления можно выбрать для профессионального развития в ИБ и какие навыки для этого требуются. Всего доступно три варианта теста: для начинающих и продвинутых специалистов, а также для организаций.

Специалисты смогут получить рекомендации для развития необходимых навыков, в том числе персональные. Среди программ, которые предлагается рассмотреть для повышения уровня знаний в ИБ, есть в том числе тренинги от «Лаборатории Касперского» для специалистов, а также проекты Kaspersky Academy. Помимо этого, компания разрабатывает решения по улучшению цифровой грамотности сотрудников организаций, например Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

«По данным нашего исследования, 41% компаний в разных странах испытывают нехватку специалистов в области кибербезопасности, а 49% профессионалов ощущают недостаток практических курсов, которые помогают повысить квалификацию, в том числе освоить новые сложные навыки. Но чтобы строить карьеру осознанно и добиваться успехов, недостаточно лишь точечно изучать те или иные инструменты. Важно расширять кругозор и иметь представление о многообразии ролей, а также необходимых навыках в сфере кибербезопасности. Именно поэтому мы создали „Карту профессий в ИБ”. Проект поможет специалистам разобраться в актуальных направлениях, а также свериться со своими знаниями и интересами — чтобы понять, в каком направлении стоит развиваться, и достичь желаемого результата», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела по связям с образовательными организациями в «Лаборатории Касперского».

Проект «Карта профессий в ИБ» доступен всем желающим бесплатно, регистрация на сайте не требуется.

