CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома

Новая услуга «Свободные парковки» появилась в цифровом сервисе «Ростелеком Ключ». С ее помощью автомобилисты могут в любой удобный момент получить информацию о наличии свободных парковочных мест на территории своего жилого комплекса или двора. В тестовом режиме услуга уже доступна жителям свыше 500 домохозяйств в разных городах страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Свободные парковки» — дополнительная услуга, доступная для домов с подключенным комплексным видеонаблюдением «Ростелеком Ключ». Она работает на базе камер видеонаблюдения, в режиме реального времени передающих изображение с придомовой территории. Информация о свободных местах доступна пользователям мобильного приложения «Ключ» на онлайн-карте. Помимо этого, в услугу включена опция «Smart-охрана», которая уведомит владельца автомобиля о нештатных ситуациях во дворе.

Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Поиск парковочного места после тяжелого рабочего дня — задача со звездочкой. Уверен, каждый владелец авто хотя бы раз просил близких выглянуть в окно, чтобы узнать, есть ли у подъезда свободное место. Новая услуга “Свободные парковки” от “Ростелеком Ключ” позволит контролировать ситуацию в онлайн-режиме, что, однозначно, упростит поиск свободного места, и при этом обеспечит дополнительную безопасность вашего автомобиля».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»), которые соответствуют высшим стандартам надежности Tier III.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

У россиян похитили за год более 1,5 миллиардов с помощью легального приложения Android

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще