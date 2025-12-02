Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома

Новая услуга «Свободные парковки» появилась в цифровом сервисе «Ростелеком Ключ». С ее помощью автомобилисты могут в любой удобный момент получить информацию о наличии свободных парковочных мест на территории своего жилого комплекса или двора. В тестовом режиме услуга уже доступна жителям свыше 500 домохозяйств в разных городах страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Свободные парковки» — дополнительная услуга, доступная для домов с подключенным комплексным видеонаблюдением «Ростелеком Ключ». Она работает на базе камер видеонаблюдения, в режиме реального времени передающих изображение с придомовой территории. Информация о свободных местах доступна пользователям мобильного приложения «Ключ» на онлайн-карте. Помимо этого, в услугу включена опция «Smart-охрана», которая уведомит владельца автомобиля о нештатных ситуациях во дворе.

Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Поиск парковочного места после тяжелого рабочего дня — задача со звездочкой. Уверен, каждый владелец авто хотя бы раз просил близких выглянуть в окно, чтобы узнать, есть ли у подъезда свободное место. Новая услуга “Свободные парковки” от “Ростелеком Ключ” позволит контролировать ситуацию в онлайн-режиме, что, однозначно, упростит поиск свободного места, и при этом обеспечит дополнительную безопасность вашего автомобиля».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»), которые соответствуют высшим стандартам надежности Tier III.