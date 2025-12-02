«Яндекс Маркет» снижает комиссии для продавцов

«Яндекс Маркет» начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение и ограничит применение собственных скидок. Теперь партнеры получат больше контроля и предсказуемости на площадке и смогут сами решать, куда направить средства – например, в цены или рекламу, чтобы сделать свое предложение более конкурентоспособным. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Первой в рамках эксперимента станет категория «Товары для красоты». Для продавцов, хранящих товары на складах «Маркета», а также работающих по модели «Экспресс», комиссия будет составлять 5%. Для тех, кто продает со своего склада (FBS, DBS) – 12%. Ранее максимальный уровень комиссий в категории был 48%. Также продавцы на FBS* могут воспользоваться дополнительной скидкой: при среднем времени отгрузки склада в 36 часов за неделю – минус 4 процентных пункта, при 28 часах – 7.

Маркетплейс ограничит и собственные скидки на товары сверх цены партнеров – стоимость на витрине определяет сам продавец. При этом покупатели по-прежнему могут воспользоваться экосистемными предложениями Яндекса и промокодами – например, на первый заказ.

«Мы слышим запрос продавцов, предлагаем им сотрудничать по-новому - низкая комиссия, максимальный контроль над ценой их товара. Рассчитываем, что отношения будут прозрачными и предсказуемыми», – сказал финансовый директор «Яндекс Маркета» Владислав Склянов.

Тестирование новой модели будет поэтапным: маркетплейс проанализирует изменения в выбранной категории, обратную связь от партнеров и в случае позитивных результатов будет готов масштабировать модель на все остальные категории в первой половине 2026 г.

*FBS (Fulfillment by Seller) — это модель сотрудничества с «Яндекс Маркетом», при которой продавец управляет хранением, сборкой и отправкой заказов.