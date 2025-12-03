Еще 6000 семей в Кирово-Чепецке получили доступ к гигабитному интернету от МТС

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Кирово-Чепецка. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 6000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей более 90 многоквартирных домов в разных районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость в 1 Гбит/с в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. Такой канал обеспечивает стабильное соединение даже в часы наибольшей нагрузки. Так, несколько пользователей могут одновременно смотреть видео в формате 4К, быстро загружать большие файлы и комфортно общаться по видео. Высокая скорость также создает основу для работы сервисов умного дома — систем безопасности, видеонаблюдения и других.

Список адресов с гигабитной сетью МТС в Кирово-Чепецке пополнился жилыми домами на улицах Азина, Алексея Некрасова, братьев Васнецовых, Луначарского, Молодежная, Первомайская, Речная, Сосновая, Терещенко, Фестивальная, микрорайон 21-й, проспекте Мира и проездах Перевощикова, Лермонтова, Дзержинского.

«Мы целенаправленно расширяем гигабитную инфраструктуру в Кировской области, чтобы доступ к высокоскоростному интернету стал стандартом для жителей всего региона. Наша работа ведется комплексно: мы подключаем новостройки и модернизируем сеть в уже существующих домах. Благодаря этому в зоне нашего покрытия возможность подключить гигабит сегодня есть у подавляющего большинства абонентов. Мы продолжим наращивать скорость, потому что потребности кировчан растут — они все чаще работают и учатся онлайн, смотрят контент в высоком качестве, и наша сеть должна уверенно отвечать этим запросам» — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.