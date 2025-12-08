ActiveCloud защитил бизнес-критичные системы российского онлайн-ритейлера с помощью организации системы аварийного восстановления

Поставщик облачных решений ActiveCloud реализовал проект по построению резервного ЦОД и организации системы аварийного восстановления (Disaster Recovery) для российского онлайн-ритейлера. Специалисты провели репликацию виртуальной инфраструктуры заказчика из частного VMware-облака в облако ActiveCloud. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Таким образом, была организована работа резервного ЦОД в облачной инфраструктуре провайдера. Данный ЦОД сможет принять на себя ключевые сервисы в случае инцидента на основной площадке. В результате клиент получил защиту бизнес-критичных систем e-commerce от риска длительного простоя, а также прозрачные регламенты восстановления. Такой подход позволил обеспечить непрерывность бизнес-процессов и восстановление ключевых сервисов в случае кибератаки или сбоя основной площадки.

Клиент – один из российских онлайн-ритейлеров, работающих в сегменте e-commerce и маркетплейсов. Деятельность компании неразрывно связана с ее собственной цифровой платформой. Через нее пользователи оформляют заказы, управляют доставкой, возвратами и программами лояльности. Большая часть выручки компании зависит от стабильной работы ее цифровых каналов: веб-витрины, мобильных приложений, системы управления заказами и интеграции с логистическими партнерами.

ИТ-ландшафт заказчика построен вокруг частного облака на базе VMware и включает десятки виртуальных машин, обслуживающих как бизнес-критичные сервисы (портал, биллинг, интеграционные шины, аналитика), так и окружения для разработки и тестирования.

На фоне участившихся кибератак на крупные компании из сферы ритейла, транспорта и цифровых сервисов руководство онлайн-ритейлера поставило задачу создать независимую резервную площадку, способную оперативно принимать на себя нагрузку в случае кибератаки, выхода из строя ЦОД или критических сбоев в продуктивной среде.

Оценив экспертизу провайдера в создании отказоустойчивых решений для e-commerce, онлайн-ритейлер выбрал ActiveCloud. Ключевую роль в выборе ИТ-партнера сыграли и технические критерии: совместимость облачной платформы ActiveCloud на базе VMware с существующей инфраструктурой заказчика, а также наличие географически распределенных ЦОДов со специально выделенными Disaster Recovery (DR)-зонами. Предложенная сервисная модель по аренде облачной инфраструктуры избавила клиента от необходимости построения собственного второго ЦОД и позволила снизить операционные и капитальные затраты.

Реализация проекта была разделена на несколько этапов. Работа началась с анализа инфраструктуры заказчика и требований к бизнес-непрерывности. В ходе этого этапа специалисты провели инвентаризацию систем, определили их критичность, а также установили четкие приоритеты восстановления и допустимые параметры простоя. Кроме того, был согласован перечень сервисов, подлежащих аварийному восстановлению в первую очередь.

На основе этих данных была спроектирована отказоустойчивая целевая архитектура в облаке ActiveCloud. Инженеры выбрали оптимальную модель репликации, определили безопасную сетевую топологию и сформировали сценарии переключения между площадками.

Далее эксперты провайдера развернули инфраструктуру в облаке ActiveCloud. Для этого были выделены необходимые ресурсы и проведены настройки. На этом этапе команда создала изолированные сетевые сегменты с повышенными мерами безопасности и выполнила интеграцию с существующими средствами мониторинга заказчика и логирования.

Следующим шагом стала настройка непрерывной репликации данных. На этом этапе были успешно проведены тестовые запуски систем на резервной площадке, подтвердившие их полную работоспособность.

Финальной стадией проекта стала разработка и тестирование плана аварийного восстановления. Специалисты ActiveCloud разработали регламенты запуска и переключений, провели тренировочные учения с ИТ-командой заказчика. По их итогам была выполнена корректировка настроек и сценариев. Теперь в случае реального сбоя переключение на резервную инфраструктуру пройдет быстро и гладко, обеспечив непрерывность бизнеса.

«Атаки на известные бренды наглядно демонстрируют, что даже компании с высоким уровнем зрелости процессов в области ИБ могут столкнуться с длительной недоступностью своих важных сервисов. Все это может привести к репутационным рискам и оттоку клиентов. Наш проект по построению аварийного восстановления для онлайн-ритейлера стал прямым ответом на эти вызовы. Развернув резервный контур клиента в нашем облаке, мы можем использовать эту площадку в режиме «горячего» резерва для непрерывной репликации, тестирования и даже выполнения частичных рабочих нагрузок, а в случае аварии основной площадки – оперативно перенаправить трафик в наше облако. В результате настройки репликации заказчику гарантирована целостность данных критичных систем, а также минимизированы потери в случае инцидента. Кроме того, возможность проведения регулярных DR-учений позволит ритейлеру поддерживать готовность к реальному инциденту с минимальной нагрузкой на ИТ-ресурсы», – сказал Аслан Шингаров, заместитель руководителя отдела продаж ActiveCloud.

«Во время работы с ИТ-партнером мы убедись в его глубоком понимании принципов отказоустойчивости. Мы оценили отработанную методологию ActiveCloud, которая включает не только построение, но и регулярное тестирование процедур восстановления. Нам важно было сохранить свой технологический стек и привычную для ИТ-команды экосистему, а также минимизировать изменения в архитектуре приложений. ActiveCloud профессионально справился с поставленными задачами. Специалисты обеспечили управляемое время восстановления и предсказуемые сценарии переключения между площадками. Теперь, даже в случае критического инцидента, у нас есть проверенный инструмент для быстрого восстановления работы ключевых сервисов. Мы точно знаем, сколько времени займет восстановление и какие шаги для этого необходимы», – отметил представитель онлайн-ритейлера.