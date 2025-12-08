CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Авторизация через WB ID появилась в сервисе «Профи.ру»

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна всем пользователям сервиса поиска специалистов «Профи.ру». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

С помощью WB ID пользователь может входить в сторонние сервисы всего за один клик. Для этого необходимо один раз войти в сервис, использовав только номер телефона. Среди возможностей — управление всеми активными сессиями прямо внутри личного кабинета WB ID.

«Мы благодарны сервису «Профи.ру», ставшему первым партнером, с которым мы начинали тестировать авторизацию через WB ID, и рады, что этот процесс успешно завершился. Теперь все пользователи «Профи.ру» – как новые, так и уже использующие сервис — могут авторизовываться с помощью WB ID в один клик — бесшовно и совершенно безопасно», — сказал директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

«Мы рады сообщить, что теперь в «Профи.ру» можно быстро авторизоваться через WB ID. Это сделает работу с сервисом проще и удобнее, а также позволит мгновенно найти нужного специалиста без лишних хлопот с регистрацией. Благодарим команду РВБ за помощь и уверены, что интеграция повысит доступность для всех пользователей», — отметила директор по продукту «Профи.ру» Елизавета Семяновская.

