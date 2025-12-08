Cyberbird усилил цифровую верификацию клиентов с помощью T-ID

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая digital-сервисы альтернативного онлайн-кредитования («Привет, Сосед!», Finters, «Пробаланс»), внедрила авторизацию через T-ID для ускорения регистрации пользователей. Теперь новые клиенты могут быстро подтвердить личность через партнерскую систему идентификации без ручного заполнения анкет и повторной загрузки документов. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

Качественный клиентский сервис становится одним из ключевых драйверов развития финансовых технологий. Пользователи хотят быстрого и безопасного получения услуг, поэтому бизнес активно внедряет технологичные решения с системами идентификации и обработки данных. T-ID, разработанный «Т-Банком», представляет надежный способ авторизации клиентов на ресурсах партнеров. Система предоставляет цифровую идентификацию на базе проверенных банком данных пользователей, что позволяет компаниям упрощать процедуры входа и верификации личности.

Финтех-группа Cyberbird разрабатывает и внедряет высокотехнологичные решения для альтернативного онлайн-кредитования, делая акцент на оптимизации процессов и создании удобного и адаптивного клиентского опыта. Интеграция T-ID в платформы компании стало новым шагом к цифровой и безопасной идентификации для заемщиков. Клиенты, у которых подключен T-ID, могут регистрироваться на сервисах Cyberbird быстрее — их верификация проходит автоматически, минуя ручную проверку.

«Система T-ID обладает значительным массивом проверенных пользовательских данных и хорошо знакома потенциальным заемщикам, что обеспечивает высокий уровень доверия. Подключив этот сервис, мы значительно упростили процесс регистрации — теперь клиенту достаточно сделать нескольких кликов. Подобные интеграции позволяет нам формировать лучшие практики для повышения качества клиентского обслуживания», — сказал директор по продукту финтех-группы Cyberbird Евгений Ледовской.

Уже треть новых пользователей Cyberbird проходит идентификацию с помощью T-ID. Внутренние данные показывают, что эта категория заемщиков более качественная и чаще завершает оформление заявок. Внедрение системы сделало процесс микрокредитования более технологичным, прозрачным и удобным как для клиентов, так и для компании.



