«Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО

«Добро.рф» перезапустил сервис «Добро.Навигатор» с мерами поддержки для НКО, волонтеров и организаторов добровольческой деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Добро.рф».

Ключевым нововведением стала интеграция с базой данных проекта «НКО.РФ» — продукта рейтингового агентства RAEX и Общественной палаты России. Объединение ресурсов позволило создать «единое окно» доступа к мерам поддержки, где агрегированы тысячи предложений от государства, бизнеса и частных фондов.

Ранее информация о грантах, субсидиях, помещениях и льготах была разрознена по десяткам региональных и ведомственных сайтов. Теперь обновленный навигатор мер поддержки решает проблему фрагментации, предоставляя НКО наиболее полную и верифицированную базу данных в стране.

«Одна из ключевых целей нашей стратегии — устойчивость НКО. В России действует множество мер поддержки некоммерческого сектора, но найти их зачастую сложно, а механизмы предоставления непрозрачны. Обновленный «Добро.Навигатор» решает эту проблему: благодаря интеграции с базой RAEX сервис теперь объединяет около 6 тыс. мер поддержки от государства, бизнеса и частных фондов из всех регионов страны. Это понятный маршрут для любой организации — от поиска ресурсов до их получения», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев.

Интеграция обеспечивает двусторонний обмен данными и дедупликацию записей, что гарантирует актуальность информации.

«Российский некоммерческий сектор становится все более зрелым, и запрос на качественную аналитику и данные растет. RAEX специализируется на сборе и верификации информации. Партнерство с «Добро.рф» позволяет нам масштабировать наши наработки и донести их до максимального числа пользователей. Вместе мы создаем инструмент, который сделает рынок благотворительности более прозрачным и технологичным», — сказал генеральный директор «RAEX-Аналитика» Дмитрий Гришанков.

Перезапуск сервиса — важный шаг в реализации стратегии «Добро.рф» до 2030 г. Сервис будет постепенно трансформироваться из поисковика в цифровую платформу, охватывающую больше этапов взаимодействия: от публикации мер поддержки до аналитики их эффективности.

Стратегия развития предполагает несколько ключевых направлений: автоматизацию процессов отбора и мониторинга поддержки, внедрение инструментов, упрощающих подготовку заявок, а также повышение прозрачности за счет открытых данных о распределении ресурсов.

В перспективе это позволит НКО быстрее находить подходящие меры поддержки, органам власти — видеть системную картину по регионам, а операторам мер — оптимизировать работу с заявками. Конкретные решения будут определяться по мере развития платформы и с учетом обратной связи от пользователей.