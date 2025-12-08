«М.видео» начала продажу мотоциклов на собственном маркетплейсе

«М.видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и открывает продажи мотоциклов на маркетплейсе «М.видео». Первой в каталоге представлена линейка внедорожных моделей DAREX Moto TIMER в модификациях 250 и 300 куб. см, доступных в нескольких цветовых исполнениях. Новинки уже можно приобрести онлайн с доставкой. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Покупателям предложены модели TIMER 250 и TIMER 300, которые подходят для езды по пересеченной местности и рассчитаны на пользователей с разным уровнем подготовки. Мотоциклы поступили в продажу со скидкой до 37%, что делает технику более доступной в сезон зимних закупок. Модификация TIMER 250 предлагается по цене 165 тыс. руб., а более мощная TIMER 300 — по цене 175,9 тыс. руб. Для каждой модели доступно несколько цветов — от черного и синего до красного, зеленого и фиолетового. Техника поставляется в частично собранном виде и сопровождается годовой гарантией.

Расширение ассортимента стало частью стратегии развития маркетплейса «М.видео», который в 2025 г. активнее выходит в новые смежные категории. Покупатели все чаще переходят к мультикатегорийным покупкам — от электроники и техники для дома до товаров для хобби, спорта и активного образа жизни. Включение мотоциклов и другой специализированной техники позволит увеличить выбор на площадке и привлечь аудиторию, ориентированную на необычные и практичные покупки в едином онлайн-пространстве.

Владислав Бакальчук: «Запуск продаж мотоциклов в «М.видео» — это не просто расширение ассортимента нашего маркетплейса, а очередной шаг к тому, чтобы сделать платформу удобной под любой запрос клиента. Мы видим спрос от клиентов, слышим пожелания продавцов, которые просят открыть такие категории, и реагируем быстро — без лишней бюрократии и долгих циклов согласований. Каждый раз, когда общаюсь с селлерами, понимаю: рынок меняется быстрее, чем кто-то успевает писать правила. И теперь покупка мотоцикла онлайн — это удобно и не вызывает удивления. Мы не делим себя на «платформу и селлеров». Мы одна команда. И если рынок требует новых товаров — значит, мы будем их привозить. Главное — чтобы людям было удобно покупать, а продавцам — честно и прозрачно работать. Все остальное — вопрос техники».