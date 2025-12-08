CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Оплата — быстрее, поиск — умнее: приложение Сбербанка для iPhone снова доступно в App Store

В App Store появилось новое приложение Сбербанка — «Финансы Онлайн». В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Авторизоваться в «Финансы Онлайн» можно через предыдущие версии приложений банка — это занимает пару секунд.

Обновленная версия стала быстрее и удобнее. Улучшена работа бесконтактной оплаты «Вжух» — технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах Сбербанка.

В меню «Платежи» доступны разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» — для удобной оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом.

Найти ответ на вопрос в поиске по приложению поможет «ГигаЧат». Экраны приложения можно настраивать, как удобно — переносить выше нужные разделы и скрывать те, что неактуальны.

«Финансы Онлайн» поможет пользователям iOS, которые не установили приложение Сбербанка ранее, оплачивать покупки смартфоном и получить больше комфорта в работе с платежами, накоплениями и другими финансовыми и бытовыми вопросами. Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно будет сделать позже — лично обратившись в офис банка.

