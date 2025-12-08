Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран

Компания «Ашан Ритейл Россия» подвела итоги реализации стратегического проекта «Мост» по привлечению и адаптации иностранных специалистов. Проект сфокусирован на трех основных категориях кандидатов: гражданах стран ЕАЭС, иностранных студентах российских вузов и на обладателях вида на жительство или разрешения на временное пребывание в России. Цель — создание эффективной системы, которая позволяет закрывать вакансии без дополнительных затрат на релокацию сотрудников из-за рубежа. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

В рамках проекта «Мост» была создана и внедрена целостная цифровая экосистема для привлечения и первичной интеграции иностранных кандидатов. Ее ядром стала автоматизация рекрутинга: резюме с job-сайтов теперь автоматически собираются и направляются в умные чат-боты, которые общаются с соискателями на русском и английском языках, обеспечивая мгновенную обратную связь и отбор на раннем этапе. А для кандидатов из отдельных стран созданы таргетированные каналы общения. В них будущий сотрудник не только получает информацию, но и может пообщаться с действующим коллегой из «Ашан» родом из его страны.

Результаты проекта превзошли ожидания. В компанию уже трудоустроились порядка 800 специалистов из 70 стран, представляющих пять континентов, среди которых Марокко, Вьетнам, Гаити, Непал, Бангладеш, Маврикий, Сьерра-Леоне, Гвинея, Эквадор, Пакистан и многие другие. Новые сотрудники заняли позиции во всех бизнес-форматах: гипер- и супермаркетах, логистических центрах, на производстве и даже в ИT-подразделениях центрального офиса. Программа позитивно повлияла на демографию коллективов: 52% принятых иностранцев — мужчины, а доля молодых специалистов (18–35 лет) в этой группе достигла 63%, что значительно улучшило баланс в командах.

Экономический эффект также оказался существенным. Проект был реализован без привлечения дополнительного бюджета на рекламу или новые технологии, используя уже существующие ресурсы, а главное — компания полностью избежала расходов на дорогостоящую релокацию сотрудников. Также высокую эффективность показала реферальная программа среди иностранцев, показатель приёма по рекомендациям (11,1%) превысил аналогичный по российским сотрудникам.

«Программа «Мост» не только решила операционную задачу по укомплектованности штата, но и оказала долгосрочное влияние на культуру компании. Руководители стали более открыты к культурному разнообразию, а компания укрепила репутацию инклюзивного и современного работодателя. Успешный опыт позволил масштабировать проект уже на 66 городов, и теперь он переведен в статус постоянной системы подбора. Следующей амбициозной целью станет расширение географии поиска талантов, включая страны Австралии и Океании», — сказалаа Дарья Демина, директор по персоналу «Ашан Ритейл Россия».