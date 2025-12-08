Россияне стали раньше украшать квартиры к Новому году – исследование

Новогодняя лихорадка в России стартует все раньше. Если традиционно пик украшения домов приходился на последнюю декаду декабря, то сегодня уже в конце ноября праздничная атмосфера царит не только на улицах и в торговых центрах, но и в квартирах россиян. К таким выводам пришли эксперты финтех-компании «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которые изучили онлайн- и офлайн-платежи в категории новогоднего декора для дома в ноябре 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Первый снег как катализатор покупок

По данным опроса «ЮMoney», каждый пятый россиянин (21%) приступил к созданию праздничной атмосферы дома уже в середине ноября. Из них 16% находятся в процессе, а у 5% декор полностью готов. 46% скоро начнут украшать дом, а 27% - совсем не планируют это делать. Остальные опрошенные сказали, что займутся новогодним декором после 20 декабря.

Интересно, что природные факторы стали дополнительным стимулом для роста продаж. Эксперты компании «Платформа ОФД» отмечают: текущей осенью в центральной части России снег выпал в ноябре. Несмотря на то, что снежный покров до сих пор не сформировался, это создало идеальные психологические условия для новогодних покупок и способствовало росту продаж по сравнению с предыдущими месяцами.

Одновременно ритейлеры скорректировали стратегию поставок — массовое появление праздничного ассортимента произошло заранее, что позволило сместить старт активных продаж уже на октябрь и обеспечить стабильно высокие объемы выручки в ноябре.

Платежные данные «ЮKassa» показывают впечатляющую динамику: оборот предметов новогоднего интерьера и мебели с 1 по 21 ноября 2025 г. вырос на 14% по сравнению с октябрем, число покупок увеличилось на 20%, а средний чек составил 21 407 рублей (-5%).

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: россияне с каждым годом все раньше погружаются в предпраздничную подготовку — оформляют квартиры, выбирают подарки и создают себе настроение задолго до 31 декабря. Это позволяет растянуть и удовольствие, и бюджет. В этом году, например, большой ажиотаж вызывает символ года — красная огненная лошадь. Аналитика транзакций в «ЮKassa» показывает, что только с 1 по 21 ноября число покупок сувениров выросло на 8% по сравнению с годом ранее, а средний чек составил 3,9 тыс. руб.», — сказала Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney».

Продажи новогодних украшений растут

Анализ предпочтений россиян показывает, что самым популярным элементом декора остаются гирлянды и фонарики — их используют 72% опрошенных. На втором месте по популярности символы года (34%), а на третьем — рождественские венки и декоративные ветки (29%). Каждый четвертый опрошенный (25%) клеить праздничные наклейки на окна, еще 12% достает снежные шары и 8% украшает дом колокольчиками.

Платежные данные подтверждают эти настроения и демонстрируют рост по ключевым позициям. По информации аналитиков «Платформы ОФД», с 1 по 21 ноября год к году число покупок гирлянд выросло на 5% (средний чек — 607 руб., +12%). Спрос на статуэтки с персонажами зимних сказок увеличился на 9% (средний чек — 884 руб., +9%), а на новогодние наклейки для окон — на 10% (средний чек — 575 руб., +2%).

Заблаговременно россияне приобретают и украшения для елки. Число покупок наборов елочных игрушек выросло на 7% (средний чек — 508 руб., +14%), а звезд на верхушку — на 10% (средний чек — 320 руб., +7%).

«Такая структура спроса показывает формирование нового подхода к новогоднему декору. Россияне все чаще предпочитают создавать целостный праздничный образ дома, приобретая готовые комплекты или подбирая элементы в едином стиле, а не ограничиваются точечными покупками», — сказали аналитики «Платформы ОФД».

Аналитики прогнозируют, что с приближением самого Нового года спрос сместится в более бюджетный сегмент атрибутики — традиционная модель поведения сохранится для тех, кто откладывает украшение дома на последние недели декабря, но она перестает быть доминирующей.

Об опросе

Опрос проводился в ноябре 2025 г. среди более 1,5 тысяч пользователей «ЮMoney». Из них 70% мужчин и 30% женщин. 34% — пользователи от 35 до 44 лет, по 30% — от 25 до 34 лет и более 45 лет, еще 6% — пользователи от 18 до 24 лет. 23% опрошенных проживают в Москве, 17% — в Санкт-Петербурге, по 14% — в ЦФО и Приволжском ФО, 11% — в Сибирском ФО.