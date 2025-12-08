РВБ и Союз Интернет-Торговли договорились о сотрудничестве

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Союз Интернет-Торговли (СИТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместном развитии. Соглашение было подписано в рамках деловой встречи представителей обеих организаций и направлено на установление долгосрочных и эффективных партнерских отношений, а также создание условий для развития благоприятной и устойчивой бизнес-среды в сфере электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Быть надежным партнером для наших продавцов, помогая обеспечивать им стабильный рост, – наш приоритет. Прочное сотрудничество с партнерами повышает и уровень доверия покупателей к цифровым платформам и товарам, реализуемым на них.﻿ Сотрудничество с СИТ — это новый этап в формировании сбалансированных отношений между всеми сторонами платформенного бизнеса, и мы уверены, что оно внесет значительный вклад в дальнейшее устойчивое развитие электронной коммерции и всей платформенной среды», — сказал директор по стратегическому развитию РВБ Алексей Минаев.

В свою очередь, президент СИТ Виталий Гаврилов подчеркнул важность совместного сотрудничества как для компании, так и для рынка интернет-торговли в целом.

«Подписание соглашения — это не формальный шаг, а декларация оперативного и продуктивного взаимодействия, сложившегося между СИТ и РВБ. В центре этого сотрудничества — решение насущных проблем селлеров как в системной парадигме, так и в контексте сложных частных случаев», — сказал Виталий Гаврилов.