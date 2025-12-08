В Мончегорске усилили сеть LTE

МТС усилила сеть LTE в Мончегорске. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% в районе улицы Стахановцев, а также Бредова, расположенной по берегу Мончегубы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования, что повысило стабильность связи и скорость 4G-интернета в районе улицы Стахановцев, которую также называют местным «Арбатом». Здесь находится архитектурная композиция «Город трудовой доблести», это звание было присвоено Мончегорску в 2021 г. На небольшой площади вокруг проводятся городские мероприятия и патриотические встречи. Теперь даже в часы наибольшей нагрузки на сеть жители микрорайона, а также любители пеших прогулок и участники мероприятий смогут пользоваться цифровыми сервисами в полном объеме.

Работы по перераспределению частот также позволили усилить и расширить покрытие сети LTE в районе улицы Бредова. Более быстрая передача данных теперь доступна жителям многоквартирных домов, расположенных по берегу Мончегубы, сотрудникам и посетителям Муниципального архива, а также мончегорского яхт-клуба.

«Оптимизация нашей телеком-инфраструктуры в Мурманской области расширяет границы цифровых возможностей для наших пользователей в регионе. Мы планомерно проводим работы по модернизации оборудования, чтобы мурманчане могли использовать полный спектр онлайн-сервисов без проблем, даже в пиковые часы», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.