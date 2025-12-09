Бот @pic «Яндекса» стал самым популярным контентным ботом в Telegram

Telegram-бот @pic, позволяющий искать изображения в «Поиске по картинкам» «Яндекса», стал самым популярным ботом для быстрой отправки контента. По открытым данным платформы, им пользуются более 4,5 млн человек в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Боты для быстрой отправки контента (инлайн боты) работают прямо в поле ввода сообщения в Telegram. Его не надо отдельно запускать или добавлять в чат. В любом своем чате пользователь может ввести ник бота и запрос к нему — например, @pic открытка с поздравлением на день рождения. По мере ввода бот отображают результаты поиска по контенту — картинки, видео или музыку, в зависимости от своего назначения.

«Поиск по картинкам» «Яндекса» позволяет находить изображения со всего интернета. Он открывает доступ к 4,5 млрд картинок. Бот @pic, рекомендуемый разработчиками Telegram, использует технологии «Поиска по картинкам» «Яндекса».