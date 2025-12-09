CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Гарда»: мошенники притворяются известными людьми и официальными лицами

Мошенники стали чаще атаковать пользователей Telegram и W******p под видом известных блогеров, администраторов популярных каналов, официальных и должностных лиц. Они предлагают участвовать в выгодных инвестиционных проектах, требуют сдать деньги на какие-то инициативы, просят поддержать или объявляют о фейковой победе в конкурсах и розыгрышах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Мошенники создают поддельные аккаунты популярных каналов или личных страниц, и часто такие аккаунты визуально неотличимы от настоящих: одинаковые аватарки, схожие названия, скопированные ленты с постами, среди которых маскируются мошеннические:

Из-за высокой осведомленности аудитории и просветительской работы популярных telegram-каналов и блогеров мошенники используют те же схемы на бытовом уровне. Так, растет количество сообщений от фейковых представителей школ и университетов, почты и курьерских служб, поликлиник и председателей ТСЖ:

Сценарий обычно строится на срочности и давлении: жертву просят срочно подтвердить данные, перевести деньги «на ремонт» или поддержать «социальный проект». Для достоверности мошенники копируют стиль официальной переписки и используют похожие имена в профилях. Если приходит сообщение от «официального лица» или известного канала, лучше перепроверить информацию через сайт организации или через знакомые контакты. Если сомневаетесь, не отвечайте и не переходите по ссылкам.

Мошенники меняют легенды и инструменты, но их цель всегда одна ‒ быстро получить доступ к деньгам или данным. Остановить их может только привычка все перепроверять и не действовать в спешке.

