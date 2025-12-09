«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетплейса будет доступна доставка более чем в 1 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов.

Для всех клиентов «Магнит Маркета» доставка товара при стоимости заказа от 499 руб. бесплатна. Для продавцов доставка в новые города подключается без дополнительных действий и доступна по модели FBO (со склада маркетплейса) или FBS (со склада продавца), запуск проходит полностью автоматически.

Татьяна Тедеишвили, коммерческий директор «Магнит Маркета»: «Магнит Маркет» впервые выходит в Южный и Северо-Западный федеральные округа, усиливая федеральное присутствие. Запуск в четырех новых городах – это стратегический шаг, который поможет маркетплейсу расширить клиентскую базу, увеличить товарооборот и повысить привлекательность площадки. Для селлеров открываются новые возможности и доступ к еще 9 миллионам потенциальных клиентов. Покупатели получают широкий выбор товаров, доступные цены и быструю доставку. При этом в городах, куда выходит «Магнит Маркет», бренд «Магнит» уже очень хорошо знаком потребителям. Особое место занимает Краснодар — город, с которого начиналась история ритейлера».

После удачного старта в Южном и Северо-Западном регионах совместный логистический проект «Магнит Маркета» и «Яндекс Доставки» может быть продолжен и в других регионах России.