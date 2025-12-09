CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

В этих городах «Магнит Маркет» будет работать в партнерстве с «Яндекс Доставкой»: на старте для клиентов маркетплейса будет доступна доставка более чем в 1 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов.

Для всех клиентов «Магнит Маркета» доставка товара при стоимости заказа от 499 руб. бесплатна. Для продавцов доставка в новые города подключается без дополнительных действий и доступна по модели FBO (со склада маркетплейса) или FBS (со склада продавца), запуск проходит полностью автоматически.

Татьяна Тедеишвили, коммерческий директор «Магнит Маркета»: «Магнит Маркет» впервые выходит в Южный и Северо-Западный федеральные округа, усиливая федеральное присутствие. Запуск в четырех новых городах – это стратегический шаг, который поможет маркетплейсу расширить клиентскую базу, увеличить товарооборот и повысить привлекательность площадки. Для селлеров открываются новые возможности и доступ к еще 9 миллионам потенциальных клиентов. Покупатели получают широкий выбор товаров, доступные цены и быструю доставку. При этом в городах, куда выходит «Магнит Маркет», бренд «Магнит» уже очень хорошо знаком потребителям. Особое место занимает Краснодар — город, с которого начиналась история ритейлера».

После удачного старта в Южном и Северо-Западном регионах совместный логистический проект «Магнит Маркета» и «Яндекс Доставки» может быть продолжен и в других регионах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще