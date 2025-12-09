CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На Wildberries появилась функция для совместного сбора денег на подарок

В мобильном приложении Wildberries заработал новый сервис, с помощью которого пользователи могут собрать деньги на желаемый товар вместе с друзьями и близкими. Wildberries первым среди маркетплейсов в России запустил такую функцию. Об этом CNews сообщили представители компании РВБ.

Сервис решает распространенную проблему, когда несколько человек хотят объединиться для покупки общего подарка или когда нужно накопить на дорогостоящую вещь. Процесс сбора на подарок простой, безопасный, абсолютно бесплатный и полностью цифровой.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и в течение нескольких недель станет доступен всем пользователям.

wb1.jpg

РВБ

Покупатели могут организовать сбор, выбрав эту опцию напротив нужного товара в своей корзине. Также сбор можно создать в разделе «WB Банк» и оттуда перейти к выбору товара из корзины или «Избранного». Далее достаточно разослать друзьям и близким автоматически сгенерированную уникальную ссылку. Получив ее, участники сбора увидят товар, на который копятся деньги, и удобную форму для пополнения в приложении Wildberries. Каждый может самостоятельно выбрать сумму, которую хочет отправить на оплату товара.

Пополнить сбор можно с карты любого банка или из WB Кошелька. «Сборы» — бесплатный сервис: покупатели могут бесплатно их создавать, пополнять и закрывать.

Как только необходимая сумма будет собрана, покупатель может сразу же оплатить товар, на который был организован сбор. При этом в «Сборах» предусмотрена максимальная гибкость: даже если накопить нужную сумму не удалось, пользователь в любой момент может закрыть сбор. После этого на накопленные деньги можно приобрести любой другой товар на Wildberries либо доплатить за покупку из собственных средств.

«Запуск «Сборов на подарок» — это еще один шаг к созданию экосистемы взаимосвязанных и удобных финансовых и торговых сервисов для наших клиентов. Теперь не нужно собирать наличные или координировать переводы через разные приложения – все происходит в безопасной среде Wildberries, как при обычной оплате. Мы рады запустить сервис в преддверии Нового года и Рождества, когда каждый мечтает получить желанный подарок», — сказал председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) Георгий Горшков.

