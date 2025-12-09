В семи селах Нюрбинского района впервые появилась связь «МегаФона»

Жители семи сел Нюрбинского района Якутии получили возможность пользоваться качественной связью и быстрым интернетом «МегаФона». Специалисты оператора установили в населённых пунктах современные базовые станции с поддержкой LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Так, сеть была расширена на поселения Акана, Мар, Малыкай, Энгольжа, Ынахсыт, Чаппанда, Чукар. Суммарно здесь проживают более пяти тысяч человек. С появлением телеком-инфраструктуры сельчане могут пользоваться цифровыми услугами, так же как жители крупных городов: быть на связи с близкими 24/7, иметь возможность учиться и работать дистанционно, получать госуслуги в режиме онлайн, серфить в соцсетях, смотреть фильмы и делать многое другое.

Связисты использовали комплекс частотных диапазонов в сети второго и четвертого поколения, обеспечив хорошие скорости загрузки, стабильность сигнала на достаточной территории, необходимую емкость сети. Согласно замерам специалистов, средняя скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов составляет порядка 30 Мбит/с, максимальная – около 100 Мбит/с.

В контур 4G также вошли трасса «Якутск-Мирный» и другие местные дороги. После запуска базовых станций автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу и решать возникшие в пути неотложные вопросы, а в случае внештатных ситуаций оперативно вызвать экстренные службы.

«Мы стремимся обеспечить мобильной связью и интернетом как можно больше малых населенных пунктов и удаленных территорий. Когда в поселении появляется доступ к скоростному интернету четвертого поколения, качество жизни заметно возрастает – у местных жителей появляется множество новых возможностей. С начала 2025 г. мы построили в Якутии порядка трех десятков базовых станций», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.