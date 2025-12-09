CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Женщины в Челябинской области выбирают себе новогодние подарки самостоятельно

Жители Челябинской области стали чаще выбирать себе подарки под елку самостоятельно. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре количество южноуральцев, собирающих вишлисты, выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию, всплеск активности на сервисах со списками желаний произошел еще до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника четвртого декабря. Если в 2024 г. пик интереса к составлению вишлистов пришелся на декабрь, то в э2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Возможно, на это повлияло желание избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались челябинцы 25–34 лет — на них приходится 40% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 35–44 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 32%. Люди 45–54 лет также стремятся избежать сюрпризов — к этой группе относится 14%. Женщины на 58% чаще мужчин выбирают подарки самостоятельно.

Жители области занимаются составлением списков с желаниями преимущественно во второй половине рабочей недели. Например, в четверг трафик на такие ресурсы, как правило, оказывается на 26% выше средненедельного показателя.

«Онлайн-формат выбора подарков на Новый год значительно экономит время в декабре и помогает не упустить важное. В зависимости от своих предпочтений человек может выбрать презент и поделиться мечтой с близкими. Для комфортного и быстрого обмена вишилстами в сети мы расширяем нашу телеком-инфраструктуру – запускаем и модернизируем объекты связи в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, увеличиваем скорость мобильного интернета. Так, с начала года специалисты компании построили и обновили уже более 50 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

