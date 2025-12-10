Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов

Eastwind разработала платформу EW AdConnect, с помощью которой телеком-операторы могут предоставлять малому и среднему бизнесу возможность самостоятельно запускать таргетированные рекламные рассылки. Сейчас проекты внедрения идут в двух телеком-операторах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

Актуальность решения

С 2021 г. участники рекламного рынка сталкиваются с ограничениями на сбор пользовательских данных. Политика Apple App Tracking Transparency и блокировка сторонних cookie в браузерах существенно снизили доступность поведенческой информации, так как пользователи все чаще отказываются от отслеживания. Это делает таргетинг менее точным и снижает эффективность кампаний.

На этом фоне телеком-операторы получают преимущество — в их распоряжении остаются детерминированные данные об абонентах: геолокация, поведение, интересы, используемые устройства и другие параметры, не зависящие от внешних экосистем.

Ранее использование этих данных было ограничено, поскольку рекламные кампании запускались вручную и, как правило, в интересах крупных брендов. Это снижало масштабируемость подхода и ограничивало коммерческий потенциал абонентской базы. EW AdConnect меняет этот подход, автоматизируя процесс.

Создание кампании в EW AdConnect включает пять шагов: на каждом этапе система показывает потенциальный охват и стоимость кампании

Возможности платформы

Решение EW AdConnect реализовано в формате кабинета самообслуживания для рекламодателей. Компании получают доступ к веб-интерфейсу, через который могут самостоятельно запускать рекламные кампании — как по собственной клиентской базе, так и по абонентской базе оператора, с использованием заданных параметров таргетинга. Привлекать технических специалистов не требуется.

Оператор выполняет функции модератора: контролирует соблюдение контактной политики и управляет глубиной доступа к данным. Он сам определяет, какие параметры абонентского профиля открывать для таргетинга. Такой подход позволяет защитить абонентские данные и избавить их от назойливых коммуникаций.

Платформа EW AdConnect поддерживает различные каналы: SMS, пуш-уведомления, email, цифровые платформы и другие. Аналитика в режиме реального времени позволяет отслеживать эффективность кампаний и оперативно вносить изменения при необходимости.

EW AdConnect поставляется по white label и адаптируется под оператора: можно менять название, цвета, логотип в веб-интерфейсе, элементы UI. В результате платформа выглядит как часть экосистемы оператора.

Решение ориентировано на операторов, заинтересованных в запуске или масштабировании B2B-рекламы при минимальных операционных затратах.