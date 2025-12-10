«МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру в микрорайонах Томска

Жителям и гостям Томска стало комфортнее пользоваться голосовой связью и современными цифровыми сервисами. «МегаФон» запустил новые базовые станции в микрорайонах Степановка и Кузовлево – в радиус их действия попали более 40 улиц областной столицы, а также садовые товарищества «Сосновка», «Созвездие», «Весна», «Лесовод», «Сельхозработник» и «Виктория». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование работает сразу в трех диапазонах и поддерживает стандарты связи LTE и 2G. Такой подход позволяет увеличить емкость и покрытие сети, оптимизировать распределение пользователей между станциями, обеспечить стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим числом помещений.

«Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Например, в Томске объем переданного трафика за год увеличился на 11%, и эта тенденция сохраняется во всем регионе. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Более уверенный прием сигнала доступен абонентам в многоквартирных и частных жилых домах, детских садах, школах, магазинах, аптеках, медицинских и государственных учреждениях, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры. Теперь владельцам «зеленых» SIM-карт проще получать государственные услуги, оплачивать налоги, счета за коммуналку, пользоваться банковскими приложениями и образовательными платформами, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Развитие сети в Томске также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 69% звонков они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на 12%.