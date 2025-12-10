CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет в одной из крупнейших детских больниц страны

Пациенты Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве и их родители смогут пользоваться более надежным интернетом на средней скорости 130 Мбит/с. Это стало возможным благодаря новому телеком-оборудованию, установленному рядом с больницей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование, поддерживающее широкий спектр частот 4G, что позволило увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета. Параллельно с этим качественный сигнал обеспечивает в том числе и технология VoLTE, позволяющая одновременно совершать звонок и выходить в Сеть с одного устройства.

Новое телеком-оборудование охватывает не только все зоны внутри больницы — от приемных отделений до палат, игровых комнат и диагностических помещений, но и прогулочные территории рядом с ней, а также близлежащие жилые кварталы и школы.

«Каждый год хирурги РДКБ проводят десятки тысяч операций, и только в прошлом году врачи помогли 45 тысячам маленьким пациентам из России и других стран. Всем им важно быть на постоянной связи со своими родственниками, чтобы получить важную для быстрого восстановления поддержку. Мы используем самые передовые технологии, чтобы связь между пациентами и их родителями в эти периоды была надежной и устойчивой», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

