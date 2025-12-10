МТС расширила возможности оплаты для геймеров

МТС объявила о расширении возможности оплаты зарубежных компьютерных и мобильных игр на сайте сервиса «МТС Оплата». Теперь геймеры cмогут пополнить баланс без комиссии еще четырех популярных игр: Marvel Mystic Mayhem, Destiny: Rising, Stumble Guys, Wuthering Waves, а также купить игровую валюту в EA Sports FC 26.

Пользователям «МТС Оплаты» стало доступно прямое пополнение баланса Marvel Mystic Mayhem и Destiny: Rising – двух популярных мобильных игр, релиз которых состоялся летом 2025 г.

Marvel Mystic Mayhem вышла 25 июня и уже в начале июля стала первой по загрузкам среди условно-бесплатных игр в 14 странах. С момента выхода эта тактическая RPG захватила умы миллионов поклонников вселенной Marvel.

Destiny: Rising – условно-бесплатный мобильный RPG-шутер, возглавивший чарт игр в день выхода и собравший более 10 млн предварительных регистраций еще до релиза.

Также среди новинок «МТС Оплаты» Stumble Guys – популярная по всему миру мобильная многопользовательская игра в жанре «королевская битва» и Wuthering Waves – востребованная компьютерная игра в жанре action/RPG.

Для пополнения баланса необходимо перейти на страницу игры внутри сервиса «МТС Оплата», после выбора подходящего пакета игровой валюты ввести данные для зачисления – в зависимости от игры это ID игрока или UID и сервер ID. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь сможет завершить платеж в приложении своего банка. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков. Средства зачисляются сразу на баланс игры.

«Сервис «МТС Оплата» активно развивается и расширяет возможности для геймеров и саму аудиторию геймеров. Мы заботимся, чтобы нашим пользователям были доступны актуальные игровые новинки, и предоставляем удобный и безопасный способ пополнения баланса игр, который позволит наслаждаться последними релизами в полной мере. Кроме гейминга, на «МТС Оплате» можно оплатить еще более 120 бизнес-сервисов, наибольшей популярностью среди которых пользуются нейросети: ChatGPT, Cursor AI и Suno AI», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Пополнение баланса EA Sports FC 26 через сервис «МТС Оплата» происходит с помощью покупки ваучеров на FC Points. После выбора подходящего пакета FC Points необходимо указать актуальную электронную почту. Оплатить можно с лицевого счета абонента МТС или с карт любых российских банков через СБП. На указанную почту в течение нескольких минут придет ваучер и инструкция по активации.

Также с помощью ваучеров можно пополнить баланс Xbox – «МТС Оплата» расширила количество доступных регионов, добавив возможность пополнения турецких аккаунтов.

Сейчас на игровой витрине сервиса «МТС Оплата» доступно пополнение баланса порядка 50 зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».