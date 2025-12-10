CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС втрое увеличила мощности ЦОДа во Владивостоке

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, увеличила в три раза вычислительные облачные мощности в дата-центре Владивостока. Новые ресурсы позволяют компаниям региона получать доступ к высокопроизводительным облачным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование или ожидать его поставки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для усиления облачной платформы на базе VMware в дата-центре установлены современные серверы с высокочастотными процессорами на 3.25 ГГц и большим объемом RAM. Такая конфигурация обеспечивает оптимальные условия для работы систем высокой нагрузки, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и системы . Также на новых мощностях можно будет развернуть другие решения MWS Cloud, такие как инструменты аналитики данных или офисные приложения отечественных разработчиков.

Подключение к новым мощностям осуществляется через единый интерфейс MWS Cloud Platform, где можно удобно управлять всеми собственными ресурсами в одном месте. Гибкая модель тарификации позволяет оплатить только фактическое потребление мощностей, что особенно удобно при переменных нагрузках и сезонных колебаниях трафика. Виртуальная инфраструктура соответствует уровню надёжности TIER III, что особенно важно для обеспечения отказоустойчивости ИТ-систем и сохранности данных местных компаний.

«Ежегодно мы фиксируем рост спроса на облачные решения среди предприятий Приморского края и всего Дальнего Востока. Наиболее востребованы резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры. По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами в Приморском крае пользуются ритейлеры. Свои данные в облако также переносят компании из области ИТ и связи, предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью, транспортные компании и предприятия из обрабатывающей промышленности. Чтобы удовлетворить потребности бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности в дата-центре во Владивостоке. Это позволит дальневосточном предприятиям ещё больше увеличить использование облачных мощностей и быстрее масштабировать собственные ИТ-системы», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

