Правительство Республики Алтай будет работать над развитием туризма с помощью Big Data МТС

Цифровая экосистема МТС предоставляет инструменты геоаналитики министерству экономического развития Республики Алтай для формирования новой стратегии развития. Геоаналитическая платформа «Геоэффект» поможет проанализировать перспективные локации для развития туризма, выявить тенденции и изменения в поведении гостей региона, а также обозначить неочевидные точки туристического потенциала, которые будут включены в стратегию развития региона в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты сервиса «Геоэффект» от МТС проанализировали летние сезоны 2024 и 2025 гг. Количество гостей за летний период 2025 г. в сравнении с прошлым годом увеличилось на 4,5%, превысив 1,6 млн человек. Прирост демонстрирует и число визитов в регион — их стало больше на 6,5%. Это говорит о том, что растет не только количество гостей региона, но и увеличивается число посещений каждым туристом. Это означает, что туристы возвращаются в течение сезона, чтобы вновь насладиться отдыхом в республике.

Июль остается пиковым месяцем посещаемости. В топ-5 популярных туристических локаций ожидаемо попали Майминский, Чемальский, Шебалинский и Онгудайский районы, а также столица республики.

«Мы видим, что наибольшей популярностью туристов пользуется Чемальский район, это подчёркивает необходимость развития здесь всей необходимой инфраструктуры. Мы со своей стороны также помогаем развивать туристический потенциал региона. Так, в этом году мы обновили покрытие мобильной связи в Чемальском районе. Наши специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу современного LTE», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.