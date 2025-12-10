CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store

Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOSинвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и быстрее.

Что нового в Petfolio

Теперь активные заявки на приобретение бумаг отображаются прямо в биржевом стакане. Это дает больше информации для принятия решений и улучшает управление рисками по каждой сделке.

Изменить параметры заявки или отменить ее можно одним движением: достаточно провести пальцем по строке с операцией в разделе «История». Такой подход экономит время в условиях быстро меняющегося рынка.

Пользователи получают новый инструмент — совмещенный вид биржевого стакана. В нем все заявки на покупку и продажу выстроены в единый список — от минимальной до максимальной цены. Видно, какие цены предлагают покупатели, а какие — продавцы.

Графики котировок в приложении обновляются в режиме реального времени. Повысилась их информативность: сейчас они отображают объемы торгов, что важно для полноценного анализа.

Разобраться в тонкостях финансового рынка проще с помощью обновленного Центра обучения с интерактивными квизами и практическими задачами.

Пополнить брокерский счет с карт и счетов других банков теперь можно по QR-коду.

Список инструментов стал интуитивно понятнее. Появились новые фильтры, которые помогают быстрее находить нужные бумаги.

