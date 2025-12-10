CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Связь.ON» и «Банки.ру» предлагают оформление КАСКО онлайн и в мультицентрах

«Связь.ON» совместно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запускает услугу оформления КАСКО. Теперь клиенты могут выбрать и оформить автострахование в мультицентрах «Связь.ON» или на сайте, получив индивидуальные предложения от сразу нескольких страховых компаний. Сервис доступен по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Подборка предложений формируется на основе единой заявки — клиенту не нужно обращаться в каждую страховую компанию отдельно. После выбора подходящего варианта специалисты «Банки.ру» берут на себя весь процесс: консультируют, организуют предстраховой осмотр (если требуется), уточняют детали и направляют ссылку на оплату.

«Выбор КАСКО — новый шаг в развитии концепции мультицентров. Специализация «Связь.ON» — предлагать клиентам разумный выбор из широкого спектра решений от проверенных партнеров. Мы не навязываем конкретный продукт, а предоставляем прозрачную подборку вариантов от разных страховых компаний. Это дает возможность каждому клиенту выбрать именно то, что подходит ему по условиям, стоимости и уровню защиты. А профессиональные консультанты «Связь.ON» и партнеров помогут разобраться в нюансах и принять взвешенное решение, — сказала Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.ON». — Мы последовательно развиваем мультицентры как комфортное пространство, где можно решить сразу множество задач — от покупки гаджетов до оформления страховых и финансовых услуг. Благодаря сотрудничеству с «Банки.ру» мы расширяем экосистему мультицентров и даем клиентам простой и надежный способ защитить свой автомобиль».

Екатерина Лукашова, директор вертикали «Страхование» «Банки.ру»: ««Для многих автовладельцев выбор страховки — это вопрос доверия, в котором важно не только сравнить цифры, но и получить понятные ответы от эксперта. Сотрудничая со «Связь.ON», мы даем клиентам возможность обсудить все детали лично в комфортной обстановке мультицентров. Это естественное развитие нашей миссии — помогать принимать правильные финансовые решения».

Полис КАСКО покрывает все основные типовые риски — от угона и полной гибели автомобиля до повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий или падения предметов. Территория действия — вся Россия, с возможностью расширения на другие страны. Продукт адаптируется под нужды клиента: стоимость рассчитывается индивидуально, с учетом условий и рисков.

«Связь.ON» и «Банки.ру» планируют дальнейшее развитие страховых сервисов и расширение спектра партнерских предложений.

