В России впервые использовали генеративный ИИ при проведении прямой линии главы региона

В Нижегородской области прошла первая в России прямая линия губернатора, в которой основной массив обращений обрабатывал ИИ. Для этого использовалась отечественная платформа речевой и текстовой аналитики Deeray, развернутая на мощностях Cloud.ru. Благодаря этому скорость работы с обращениями выросла минимум в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Обращения на горячую линию поступали как в голосовом формате через кол-центр, так и в текстовом через сайт губернатора и «Госуслуги». Всего на прямую линию поступило более 6,5 тыс. вопросов. Из них ИИ-модели с 17 по 25 ноября 2025 г. обработали 2,5 тыс. звонков общей длительностью 18 тыс. минут и 2 тыс. текстовых сообщений. Пиковая нагрузка пришлась на 25 ноября — день, когда губернатор отвечал на вопросы в прямом эфире.

Платформа Deeray автоматически определяла одну или несколько тематик обращения и формировала краткую аннотацию с сутью проблемы. Для анализа контекста звонков и сообщений использовались вычислительные ресурсы (процессоры GPU и CPU) Cloud.ru Evolution.

«На прошедшей конференции AI Journey 2025 президент Владимир Путин поручил масштабировать внедрение генеративного ИИ в регионах. Кейс с прямой линией в этом году стал одним из первых примеров такой практики. Нижегородская область является одним из ведущих ИТ-хабов, и эта технология позволит нам в короткие сроки интегрировать передовые технологические решения в практические задачи», — сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Работа платформы Deeray полностью автоматизирована, команда была вовлечена в процесс только на этапе интеграции системы, рассказал генеральный директор компании Deeray Дмитрий Щербаков. Среднее время обработки одного запроса составило 30 сек. Для сравнения, если оператор фиксирует информацию вручную, процесс занимает от двух мин.

«Платформа Deeray минимизировала рутинные задачи, позволив людям, которые обрабатывали сообщения, сосредоточиться на их сути. ИИ превращал каждый звонок и сообщение в структурированный набор данных — тема, проблема, адрес. Сейчас на основе собранной информации формируется аналитический отчет. Инновационный подход позволяет понять, что именно волнует жителей не только в разрезе отдельных обращений, но и в регионе в целом с привязкой к конкретным локациям», — сказал генеральный директор компании Deeray Дмитрий Щербаков.

«Обращу внимание, что ИИ выступает помощником именно грамотной систематизации обращений: решение вопросов и ответы граждан — прерогатива сотрудников исполнительных органов», — сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.