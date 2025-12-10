Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн

С наступлением холодов и длинных зимних вечеров жители Хабаровского края все чаще проводят досуг в онлайн-кинотеатрах. По данным аналитиков «МегаФона», к началу декабря 2025 г. трафик на стриминговые платформы в регионе увеличился на 6% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Хабаровский край вошел в тройку лидеров среди дальневосточных регионов по продолжительности просмотра контента: в среднем в неделю абоненты суммарно расходуют на фильмы и сериалы почти 30 тыс. ГБ. В топе также жители Приморского края и Республики Саха (Якутия). Пик активности приходится на пятницу и воскресенье — эти дни хабаровчане традиционно посвящают просмотру фильмов и сериалов в кругу семьи или друзей.

Аналитики оператора связывают рост трафика с расширением доступа к скоростному мобильному интернету. Компания продолжает модернизировать телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечить бесперебойное подключение к 4G в городах и сельских поселениях региона.

«В зимние месяцы традиционно люди проводят больше времени в Интернете. Мы видим, как жители Хабаровского края активно используют возможности высокоскоростного интернета для развлечений. Чтобы абоненты могли быстро загружать контент, наши технические специалисты в этом году выполнили масштабную программу рефарминга — перевели часть сети 3G в стандарт LTE. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество передачи данных. Работы затронули около 300 телеком-объектов на всей территории региона. Большая часть работ пришлась на города Хабаровск, Вяземский, Советскую Гавань, Бикин. Вместе с тем, расширение сети 4G прошло и в сельской местности — Лермонтовке, Майском, Ванино, Хоре и других», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Рост потребления видеоконтента в онлайн-формате наблюдается по всему Дальнему Востоку: совокупный трафик в регионах вырос на 20%.