Kaiten обновил «Документы»: появились упоминания коллег, колонки, оглавление и новые инструменты форматирования

В «Документах» Kaiten стало проще работать командам: появились упоминания пользователей, цветовое форматирование и интерактивные блоки. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

«Документы» в Kaiten позволяют командам работать над материалами в том же пространстве, где они ведут проекты и следят за прогрессом по задачам. Это снижает количество переключений между инструментами и ускоряет согласования. Пользователи могут писать и редактировать тексты, добавлять изображения, видео и ссылки, обсуждать содержание и делиться файлами — все внутри одной платформы.

Первое из нововведений — упоминания пользователей. Достаточно оставить комментарий в нужном фрагменте текста, ввести символ «@» и выбрать коллегу из списка — он получит уведомление и сразу увидит, какой фрагмент текста нужно прокомментировать. Это снижает количество дополнительных уточнений о том, где именно необходима правка или согласование.

Одновременно с этим в «Документах» появились колонки. Они позволяют разбивать информацию на две-четыре части. В колонках можно сравнивать варианты, например, «было» и «стало», составлять дорожные карты по кварталам, делать инструкции или структурировать большие документы на логичные блоки. Такой формат облегчает визуальное восприятие текста. Внутри доступно стандартное форматирование: списки, изображения и медиа.

Также в редактор добавлены инструменты для более наглядного оформления текста — цветовое форматирование и раскрывающиеся блоки. Настройка цвета текста и фона помогает расставлять акценты, выделять важные даты и комментарии, а также визуально разделять части документа. Раскрывающиеся блоки позволяют прятать информацию, которая нужна не всем — технические пояснения, дополнительные материалы, примеры или длинные инструкции.

Кроме того, в редакторе появились чек-листы — они помогают отмечать выполненные шаги, вести списки задач внутри документа или проверять готовность материалов перед публикацией. А чтобы упростить навигацию по объемным файлам, можно добавить оглавление. Теперь оно автоматически формируется из заголовков документа и обновляется вместе с ним.

«”Документы” стали более гибким и удобным инструментом для тех, кто пишет, согласует или ведет совместные проекты в Kaiten. Теперь создавать материалы, обсуждать правки с командой и структурировать информацию можно в одном месте — без переключения между сервисами и дополнительных инструментов», — сказал Алексей Кочурин, менеджер по продукту Kaiten.

Обновление уже доступно всем пользователям.

