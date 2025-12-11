CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС накрыла сетью LTE округ, знаменитый пещерами и писаницами

МТС сообщает о завершении работ по запуску в эфир базовых станций и расширении покрытия 4G в Манско-Уярском округе Красноярского края. Новые площадки выведены в эфир в 18 населенных пунктах, где проживает в общей сложности более 20 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по модернизации телеком-оборудования МТС стартовали в начале 2025 г. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет впервые появились в селах Кияй, Кой, Восточное, Стойба, Степной Баджей, поселках Мина, Запасной Имбеж, Роща, Большой Унгут, Жержул и Колбинский, а также в деревнях Выезжий Лог, Правый и Сосновка. Улучшения качества связи МТС заметят также жители поселка Первоманск, деревни Кускун, сел Шалинское и Иннокентьевка, через которые автомобилисты прокладывают путь на восток и юг региона.

Создание цифровой инфраструктуры поможет жителям не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм.

«Путешественников со всего края в Манско-Уярский округ привлекают природные достопримечательности, в частности, знаменитые пещеры и древние писаницы. В зону нашего нового покрытия как раз вошли окрестности популярных пещер — Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы. Качественный интернет позволит туристам пользоваться в дороге навигатором и онлайн-банкингом, слушать музыку онлайн, искать в информацию для поездки», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

