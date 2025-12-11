CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила покрытие сети LTE на въезде в Тамбовку

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на въезде в село Тамбовка Амурской области. МТС улучшила емкость и покрытие сети LTE в одном из крупных сёл Амурской области, где проживает более семи тысяч жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети доступно жителям северо-западной части села, а также водителям и пассажирам, следующих транзитом в южные районы области. Исторически Тамбовка является одним из ключевых пунктов в транспортной системе Приамурья, через село пролегает автодорога в южные районы области, а в начале XX века здесь проходила «Амурская колесуха» — грунтовая дорога для телег и повозок, соединяющая Благовещенск и Хабаровск. Благодаря проведённым работам жители Тамбовки могут с комфортом загружать видео и смотреть сериалы, учиться и работать онлайн, играть на смартфоне, а автомобилисты, проезжающие через село, строить маршруты в навигаторе и быть на связи с родными.

«Мы продолжаем обеспечивать стабильной связью и скоростным мобильным интернетом населённые пункты области, учитывая загруженность локаций. Тамбовку, как транзитный маршрут до Хабаровска, часто выбирают жители Благовещенска и южных районов области, а с наступлением новогодних выходных поток путешественников увеличится. Запуск нового телеком-оборудования позволяет и местным жителям, и путешественникам с комфортом пользоваться привычными интернет-сервисами, планировать отдых и делиться фото и видео впечатлениями с друзьями и близкими», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

