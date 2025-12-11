CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Rutube: 43% просмотров видео на площадке приходится на Smart TV

В ноябре 2025 г. количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV — на большие экраны приходится 43% всего смотрения, при этом 72% зрителей пользуются сервисом ежедневно. Это важные показатели, которые говорят о том, что платформа прочно встроилась в привычку домашнего просмотра и цифровой стиль жизни пользователей.

«Развитие продуктов для рекламодателей — одно из наших ключевых направлений нашей бизнес-стратегии. Как я уже сказал, мы готовимся к запуску собственной рекламной платформы в 2026 г. — уже доступны баннерные форматы, включая masthead. Отмечу, что, помимо общего растущего интереса к instream-рекламе на Rutube, мы видим огромный спрос на видеоинвентарь на Smart TV, который показывает динамичный рост —примерно на 20-30% ежемесячно. Мы планируем предлагать рынку похожие продукты, но с существенными улучшениями, например, решения OLV TV», — сказал генеральный директор ГПМ Проекты (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще