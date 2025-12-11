Rutube: 43% просмотров видео на площадке приходится на Smart TV

В ноябре 2025 г. количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV — на большие экраны приходится 43% всего смотрения, при этом 72% зрителей пользуются сервисом ежедневно. Это важные показатели, которые говорят о том, что платформа прочно встроилась в привычку домашнего просмотра и цифровой стиль жизни пользователей.

«Развитие продуктов для рекламодателей — одно из наших ключевых направлений нашей бизнес-стратегии. Как я уже сказал, мы готовимся к запуску собственной рекламной платформы в 2026 г. — уже доступны баннерные форматы, включая masthead. Отмечу, что, помимо общего растущего интереса к instream-рекламе на Rutube, мы видим огромный спрос на видеоинвентарь на Smart TV, который показывает динамичный рост —примерно на 20-30% ежемесячно. Мы планируем предлагать рынку похожие продукты, но с существенными улучшениями, например, решения OLV TV», — сказал генеральный директор ГПМ Проекты (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян.