Соседние Столбово и Аллак получили улучшенную LTE-сеть

Более быстрый и стабильный мобильный интернет «МегаФона» стал доступен жителям сел Столбово и Аллак Каменского района. Специалисты оператора модернизировали уже действующее телеком-оборудование: частоты перевели в современный стандарт 4G и включили дополнительные диапазоны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Села крупные, на их территории проживает около 1,5 тыс. человек, есть развитая инфраструктура, а через Аллак проходит железная дорога. Чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком‑услугах, специалисты включили дополнительные высокочастотные диапазоны LTE, а также перевели частоты из 3G в более эффективный стандарт 4G, что позволило увеличить емкость сети и средние скорости передачи данных в гаджетах абонентов.

Теперь с большим комфортом местные жители смогут получать государственные или финансовые услуги, в удобное время дистанционно обращаться за консультацией к врачам, а также расширять свои возможности самообразования за счет онлайн-курсов.

«Мы регулярно модернизируем имеющиеся базовые станции края. Только в первом полугодии специалисты провели более 110 мероприятий по активации дополнительных слоев LTE и рефармингу, что обеспечило высокое качество сервисов оператора. Так в Столбово скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с, в Аллаке — 80 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.