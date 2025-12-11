Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health

Медицинская компания Basis Genomic Group («Базис Геномик») запустила сервис онлайн-консультаций для пациентов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Решение позволяет проводить бесплатные предварительные консультации в защищенном цифровом контуре, помогая понять, как использовать генетическое тестирование в практике сохранения здоровья. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Медицинская компания Basis Genomic Group (BGG) специализируется на современных генетических исследованиях для персонализированной медицины, красоты и здоровья. BGG предлагает широкий спектр ДНК-тестов, направленных на профилактику и индивидуальный подбор терапии по направлениям эндокринологии, кардиологии, педиатрии, диетологии, косметологии, активного долголетия и других. Компании требовался инструмент для проведения бесплатных онлайн-консультаций, где эксперты в области превентивной медицины и генетики по итогам генетического тестирования помогают пациенту составить план и определить дальнейшие шаги, чтобы улучшить самочувствие и достичь определенных целей по здоровью.

«В сфере генетики консультация с врачом после того, как пациент прошел исследование, необычайна важна. Прежде всего, пациент получает четкую инструкцию, как с помощью генетической информации построить программу профилактики, лечения и как управлять рисками заболеваний. Мы видим, что дистанционные консультации становятся действительно востребованным форматом благодаря в первую очередь своему удобству, причем это касается самых разных медицинских специализаций – от косметологии до эндокринологии», — сказал Антон Аксенов, генеральный директор медицинской компании Basis Genomic Group.

В MILA пациенты могут записываться на онлайн-консультацию самостоятельно, выбирая удобные слоты в расписании специалистов Basis Genomic Group. Также запись пациентов может вестись администраторами или специалистами колл-центра. Поскольку подобные онлайн-консультации носят информационный характер и не относятся к телемедицинским услугам в юридическом смысле, пациентам не обязательно входить в MILA через ЕСИА («Госуслуги»), а достаточно пройти простую регистрацию. Однако, как и в случае классических телемедицинских консультаций, MILA гарантирует защищенный канал связи, что принципиально при обработке персональных данных и работе с конфиденциальной медицинской информацией.

В пилотном режиме было проведено более 80 консультаций. Сейчас к платформе подключены 10 врачей-генетиков различного профиля. Медицинская компания BGG планирует наращивать объем онлайн-консультаций и развивать структуру услуг в дистанционном формате.

«Мы развиваем MILA как гибкий инструмент, который адаптируется под задачи конкретной клиники и способен поддержать как строгий формат телемедицинских консультаций с полным соблюдением норм законодательства, так и менее строгий регламент для информационных встреч. В любом случае мы обеспечиваем безопасность персональных данных и конфиденциальность общения», — отметила Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).