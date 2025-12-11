В новом ЖК в Татарстане запустили интернет «на вырост»

Жители и гости нового жилого комплекса вблизи Иннополиса получили доступ к устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. «МегаФон» развернул сеть в Лесных Морквашах в Верхнеуслонском районе республики на территории застраивающегося квартала «Дольче Вита».

Загородный ЖК привлекает как жителей других регионов, перебравшихся в Татарстан, так и тех, кто ищет спокойную жизнь в пригороде. За год число абонентов оператора, прибывших в Верхнеуслонский район из других субъектов России, увеличилось на 12%. Большая часть из них приехали из Башкортостана, Самарской области и Чувашии.

Новое оборудование оператора связи улучшило покрытие LTE не только в квартирах, но и на улицах, во дворах, включая спортивные и детские площадки. Теперь жители комплекса могут звонить родным, общаться с коллегами и решать повседневные вопросы онлайн.

Техническая служба развернула инфраструктуру связи с учетом перспективы роста микрорайона. Оборудование поддерживает средние и низкие диапазоны частот LTE и рассчитано на высокую нагрузку. Решение позволило охватить сигналом зону радиусом до трех километров и покрыть отдаленные помещения, подъезды, лифтовые. Уже сейчас новоселы активно используют сервисы, требующие большой пропускной способности — от соцсетей до игр и видеоконтента.

«Переезжая в пригород, люди ищут не только тишину и чистый воздух, но и рассчитывают на привычный “цифровой комфорт”. Для многих семей это может быть первый опыт загородной жизни, и важно, чтобы он не был омрачен отсутствием мобильного сигнала. Тем более, что выбор в пользу такого жилья часто делают сотрудники, работающие из дома. После запуска телеком-оборудования наши аналитики фиксируют, что наибольший объем интернет-трафика приходится на рабочее время с 11:00 до 14:00», — отметил Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Зона покрытия мобильным сигналом связи также охватывает прилегающую федеральную автомобильную дорогу Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск». Примерно 5% трафика генерируется проезжающими пользователями — в основном за счет навигационных приложений и онлайн-карт.