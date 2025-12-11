«VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз

В первой неделе декабря 2025 г. ежедневная аудитория «VK Видео» превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Рост обусловлен увеличением объема контента и числа авторов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Количество авторов удвоилось и достигло 331 тыс. человек. Это обеспечило постоянное обновление ленты и расширение тематического разнообразия. Объем загрузок роликов увеличился в 4,6 раза, — пользователи опубликовали в октябре 4,16 млн видео.

Топ-5 категорий по охвату за год в «VK Видео»: «Юмор»; «Кино и сериалы»; «Новости и политика»; «Детский и семейный контент»; «Авто и транспорт».

Топ-5 блогерских каналов для детей по просмотрам за год в «VK Видео»: Double Bubble / «Дабл Бабл» –– 225 млн просмотров; «Глент» –– 191 млн; «Луномосик» –– 157 млн; «Вильям Бруно» –– 150 млн; А4 — 149 млн.

Топ-5 каналов по просмотрам за год в «VK Видео»: «Соловьев LIVE» –– общественно-политический канал ––275 млн просмотров; Азамат Мусагалиев –– юмор –– 239 млн; Kuplinov ► Play –– игры и киберспорт –– 202 млн; «Импроком» –– юмор –– 200 млн; «Мэтч» –– отношения –– 182 млн.

Топ-5 оригинальных шоу по просмотрам в «VK Видео»: «Звезды. Новогодний кубок»; «VK под шубой 3»; «Натальная карта» выпуск с Бастой; «Кстати» #66 – Новогодний специальный выпуск; «Большая прожарка» с Отаром Кушанашвили.

Топ-5 спортивных трансляций в «VK Видео»: Зимний Суперкубок Winline Медиалиги. «Амкал - 2DROTS» –– 112 тыс просмотров в момент прямой трансляции; Стадионный турнир IBA Bare Knuckle –– 85 тыс.; Финал Winline Медиалиги. «Амкал - Broke Boys» –– 62 тыс.;Стадионный турнир FORCE FC –– 46 тыс.; Переходные матчи РПЛ/ФНЛ –– 30 тыс.

Топ-3 стримов по просмотрам в момент трансляции «VK Видео»: Трансляция прибытия делегаций России и Украины в Стамбул — 1,3 млн; «Интервидение» — 705 тыс.; VK FEST 2025 19 июля | Синяя сцена LIVE — 430 тыс.

Топ-3 общественно-политических форматов по просмотрам в «VK Видео»: «Итоги года с Владимиром Путиным 2024» –– 25 млн просмотров; Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону –– 25 млн; Парад Победы –– 18,9 млн.

Тематика «Новости и политика» стала самой обсуждаемой: в категории собрано 517,6 млн реакций.

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития «VK Видео» остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее. Уже сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео — на 60%, — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин. — Количество установок приложения «VK Видео» достигло 91 млни является лучшим подтверждением востребованности российского видеосервиса. За год среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице — почти на треть».