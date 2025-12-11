CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы

Жители Камчатки этой зимой начали расходовать больше интернет-трафика на онлайн-кинотеатры. Относительно начала декабря прошлого года передача данных на такие ресурсы в регионе выросла на 8%, посчитали аналитики «МегаФона». Пик активности приходится на субботу — этот день камчатцы традиционно посвящают просмотру фильмов и сериалов с друзьями или в кругу семьи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики связывают рост популярности цифрового видеоконтента с масштабной модернизацией телеком-инфраструктуры в регионе и в главном городе полуострова — Петропавловске-Камчатском. В столице края во второй половине года была проведена модернизация базовых станций, а также выполнен рефарминг на станциях. Перераспределение частотных ресурсов в пользу современных технологий 4G специалисты провели не только в центральной части, по улицам Академика Курчатова, Академика Королева, Владивостокской, Карагинской, но и в пригороде — поселке Авача и микрорайоне Моховая.

Рефарминг позволяет абонентам получать более высокие скорости мобильного интернета, стабильное покрытие даже при высокой нагрузке на сеть. Перевод частот из 3G в 4G увеличивает емкость существующей сети и позволяет одновременно использовать несколько цифровых сервисов без потери качества.

«Мы оптимизировали работу оборудования, чтобы камчатцы могли смотреть фильмы в высоком качестве без зависаний, общаться по видеосвязи с близкими или работать удаленно в микрорайонах с большим числом жителей. Наши инвестиции в инфраструктуру формируют цифровые привычки в регионе и помогают жителям комфортно проводить время — рост трафика на стриминговые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.

