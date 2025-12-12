2ГИС представил зимнюю версию карт городов и новогодней столицы

С наступлением зимы города в 2ГИС преобразились: на карте падает снег, появились украшенные улицы, здания и хоккейные коробки с анимированными фигурками. В один клик можно включить гирлянды, снежные эффекты и праздничное оформление — геосервис запустил новогодние карты российских городов и главной новогодней столицы 2025 г. — Рязани. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новогодний слой — это временный слой, который активируется нажатием на иконку снежинки в правом верхнем углу карты. После этого город преображается: улицы покрываются снегом, появляются новогодние елки, праздничные инсталляции, на зданиях загораются гирлянды. В 2025 г. в слое появилась анимация, благодаря которой объекты оживают — например, подарки, снеговики и новогодние елки реагируют на нажатие, а на хоккейных коробках можно увидеть хоккеистов в движении.

Новогодний слой поможет найти зимние развлечения: праздничные елки и катки выделены специальными значками на карте. Также найти ближайшие точки можно через поиск по запросам «новогодние елки», «катки», «елочные базары».

ИИ-поиск в 2ГИС поможет найти места с «новогодними» блюдами: по запросам «оливье с лососем», «безалкогольный глинтвейн», «облепиховый чай» геосервис подскажет заведения, где можно найти указанные блюда.

В 2025 г. Рязань стала новогодней столицей России. Спланировать маршрут по городу поможет 2ГИС: на карте города появились уникальные 3D-модели достопримечательностей с праздничным оформлением: от университетов до Рязанского цирка и Областной филармонии.

Кроме того, в 2ГИС можно найти основные фестивальные площадки. Для этого в строке поиска нужно ввести запрос «новогодняя столица»: геосервис покажет, где находятся индустриальная, хлебная, спортивная и другие зоны празднования. Внутри карточки можно найти информацию о том, чем можно заняться в локации – и перейти на сайт с расписанием мероприятий.

В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске основные достопримечательности украшены к Новому году. Они получили праздничную подсветку, гирлянды и новогодние элементы. В Москве такими стали Большой театр, ГУМ, Арка главного входа на ВДНХ, в Санкт-Петербуге — Эрмитаж, Здание Биржи, Ростральные колонны, в Новосибирске — НОВАТ, Сибирь-Арена, кинотеатр «Победа».

Кроме того, по всей России на типовых зданиях появилась праздничная подсветка, вдоль дорог — гирлянды, а в парках и на площадях, где планируются праздничные мероприятия — подарки с конфетти, снеговики, арки и елочные базары.

В мобильной версии 2ГИС появилась новогодняя игра «Снежности». Пользователи могут заботиться о виртуальном снеговике — как в «Тамагочи»: чистить его, выполнять задания, открывать мини-игры и зарабатывать билеты. Чем активнее игрок, тем больше билетов он получает — а значит, выше шансы на выигрыш. Среди призов — автомобиль, iPhone, MacBook, сертификаты на авиабилеты и отели. Игра доступна до 21 декабря 2025 г., открыть ее можно по кнопке в меню приложения.

Включить новогодний слой на карте можно нажав на значок снежинки в правом верхнем углу экрана. В настройках навигатора можно выбрать тематический курсор с Дедом Морозом в санях — он доступен в автомобильном и пешеходном режимах. В «Друзьях на карте» появились тематические стикеры — можно закидать друзей оливье, отправить салют или символ года, лошадь, создав новогоднее настроение.

Новогоднее настроение будет доступно в мобильной и веб-версии в 2ГИС до 1 марта 2026 г.