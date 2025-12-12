CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые подработки в 2025

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за 11 месяцев 2024/2025 гг. и выяснили, какие специалисты на частичной занятости стали самыми высокооплачиваемыми. На первом месте плиточник — исполнители могли рассчитывать в среднем на вознаграждение порядка 117, 06 тыс. руб/мес. На втором месте по уровню вознаграждений — монтажники, которым предлагали в среднем 105,68 тыс. руб/мес за частичную занятость. Третью строчку заняли отделочники — среднее предлагаемое вознаграждение составило около 85,86 тыс. руб/мес за подработку. Об этом CNews сообщили «Авито».

При этом важно понимать, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя, а бизнес-заказчики часто указывают вознаграждение с учетом максимальных значений. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

В январе-ноябре 2025 г. исполнители наиболее активно откликались на предложения частичной занятости в сфере телекоммуникаций и связи (+145% год к году), среднее предлагаемое вознаграждение было около 37,36 тыс. руб/мес. Заметный рост интереса наблюдается и к позициям в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (+98%), исполнители могли рассчитывать в среднем на 54,96 тыс. руб/мес. Активнее откликались и на предложения частичной занятости в сфере такси и пассажирских перевозок (+42%), среднее предлагаемое вознаграждение было около 53,27 тыс. руб/мес.

«По данным исследования «Авито Подработки», каждый второй опрошенный россиянин иногда или на постоянной основе выходит на подработку. В январе-ноябре 2025 г. наибольший прирост откликов исполнителей на предложения подработки заметен в ПФО (+63% год к году), УФО (+62%) и СЗФО (+59%). Такой формат занятости привлекает возможностью самостоятельно выбирать удобный график, совмещать подработку с основной работой, наращивая совокупный ежемесячный доход. Для бизнеса привлечение исполнителей на подработку — удобная возможность быстро закрыть дефицит кадров в пиковые сезоны», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

