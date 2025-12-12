CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне

Жителям Большого Камня стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование, что позволило увеличить емкость LTE-сети и расширить покрытие в городском округе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшенное качество связи получили жители городских микрорайонов Северный и Ильмовый. Северный — один из ключевых в городе, здесь плотная жилая застройка, он связывает центральную часть Большого Камня с пригородом — поселком Суходол. Тысячи жителей пользуются этим маршрутом для поездок на работу или по другим повседневным делам.

Новая базовая станция в Ильмовом обеспечила более высокую скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Ранее 4G был доступен от базовой станции, расположенной почти в четырех километрах. Микрорайон расположен на берегу бухты Ильмовая, здесь работают туристические базы, а жители Большого Камня и близлежащих поселений приезжают сюда, чтобы отдохнуть. Теперь они смогут комфортно пользоваться цифровыми сервисами: отправлять сообщения в мессенджерах, делать онлайн-платежи или смотреть видео на стриминговых сервисах.

«Усиление сети в Большом Камне — часть нашей работы по обеспечению стабильной и высокоскоростной связи в ключевых городах Приморья. Качественная мобильная связь меняет жизнь горожан, расширяет их цифровые возможности: от дистанционного обучения и телемедицины до удалённой работы и общения с близкими. Также в этом году мы провели масштабную модернизацию в Уссурийском городском округе, улучшив доступ к цифровым сервисам для десятков тысяч жителей», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.


