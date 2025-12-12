CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил качество связи для Междуречья и Лавны

Несколько тысяч мурманчан и рабочих на одной из крупнейших строек Северо-Запада России получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью до 50 Мбит/с. Для этого «МегаФон» построил и модернизировал несколько телеком-объектов в районе сельского поселения Междуречье. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование построено с использованием технологии, поддерживающей многопоточную передачу данных (MIMO 2×2) и работает в средне‑ и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют стабильные скорости интернета и качество покрытия между площадками терминала и на близлежащей территории. Теперь сотрудники могут не только звонить, но и участвовать в онлайн‑совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн‑приложениями и оплачивать услуги.

Новые объекты связи помогли охватить сетью LTE не только комплекс перегрузки угля в Лавне, но и ускорить 4G‑интернет на территории соседнего поселка Междуречье, где находятся объекты социального назначения: средняя школа, детский сад, дворец культуры. Улучшилось качество связи и на территории соседнего подсобного хозяйства «Полярная звезда».

«Строительство необходимой инфраструктуры в промышленной зоне региона помогает обеспечить стабильными и современными услугами связи несколько тысяч специалистов, которые трудятся на одной из важнейших строек страны. Благодаря новому оборудованию скорость интернета в локации достигает 50 Мбит⁄с, что позволяет нашим абонентам решать рабочие задачи и оставаться на связи с семьей и близкими», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

Территория терминала, который находится на берегу Кольского залива, занимает 120 гектаров. Глубины у берега достигают 15 метров, что позволит в будущем принимать крупнотоннажные суда. Ожидается, что запуск терминала будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и позволит перенести перевалку грузов из центра Мурманска на западный берег Кольского залива, что снизит нагрузку на городскую инфраструктуру. С выходом на запланированную мощность — 18 млн тонн угля в год, «Лавна» станет одним из важнейших транспортных узлов на маршруте Северного морского пути.

Уже сейчас спрос на высокие скорости интернета на территории комплекса перегрузки угля в Лавне подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. В ноябре 2025 г. пользователи оператора скачали здесь почти в 2,3 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее.

